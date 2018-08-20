Обновленный Ми-26 совершил первый полет

в этот день
20.08.18
03:23
В Екб.05:23
Лукашенко сменил правительство и назначил нового премьер-министра
Эксперты: Цены на еду будут расти быстрее инфляции
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Главное
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали

Тема дня
20 лет спустя: "пенсионный дефолт" 20 лет назад, 17 августа 1998 года, произошел технический дефолт. Эксперты Накануне.RU считают, что дефолт – это даже не реальность ближайшего будущего, а то, что происходит уже сейчас. Дефолт 1998 года и нынешний "пенсионный дефолт" – это взаимосвязанные процессы, потому что экономическая политика правительства осталась, по сути, неизменна.
17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: четверо погибших, среди которых дети
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 143



Новости
20.08.2018 01:13 Мск (03:13 Екб)
армия и ВПК | В России
Обновленный Ми-26 совершил первый полет
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

стратегическое учение центр-2011 вертолет ми-26 (2011) | Фото: Накануне.ru

Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, созданный для Воздушно-космических сил России, совершил первый полет.
Читайте также:

Он состоялся на летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех" - прим. ред.)

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, оснащение войск тяжелыми вертолетами данной модификации предусматривается в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы. Он также уверен, что машина будет востребована и за пределами России.

Как сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, живучесть вертолета значительно повышена за счет установки современного бортового комплекса обороны. Он также рассказал, что удалось существенно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку, сообщает ТАСС.

Другие новости по темам: Ми-26, вертолет
20.08.2018 01:13 Мск | Денис Линов
03:13 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Обновленный Ми-26 совершил первый полет
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+