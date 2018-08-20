Обновленный Ми-26 совершил первый полет

Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В, созданный для Воздушно-космических сил России, совершил первый полет.

Он состоялся на летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех" - прим. ред.)

Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, оснащение войск тяжелыми вертолетами данной модификации предусматривается в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы. Он также уверен, что машина будет востребована и за пределами России.

Как сообщил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, живучесть вертолета значительно повышена за счет установки современного бортового комплекса обороны. Он также рассказал, что удалось существенно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку, сообщает ТАСС.