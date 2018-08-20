В Москве замечена машина "Охотников за привидениями"

Пользователи интернета заметили на одной из улиц Москвы автомобиль с надписью "Охотники за привидениями".

На снимке, который появился в Сети, запечатлен белый "Москвич" с наклейкой из знаменитого голливудского фильма, а также номером телефона. Машина принадлежит жителю Курской области. Как признается владелец, он поместил объявление на своём авто, чтобы веселить "хмурых людей" на дорогах, сообщает "Рен-ТВ".

Фантастическая картина "Охотники за привидениями" режиссера Айвана Райтмана была снята в 1984 году. Фильм рассказывает о молодых ученых, которые организуют службу по избавлению от привидений.