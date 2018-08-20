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17.08.2018
экономика  |  комментариев: 5
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Шершуков: Противники "списка" Белоусова организовали давление на него в прессе Секретарь ФНПР, главред газеты "Солидарность" Александр Шершуков отмечает, что медийность и популярность совсем не то, что ищет помощник президента в этой ситуации. Не исключено, что текст предложения и полный список из 11 корпораций, у которых предлагается изъять сверхдоходы, слили в прессу его противники.
17.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 2
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"Зенит" обыграл "Урал" - 4:1
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мяч ворота (2016) | Фото: windows-phone-8.ru

Футболисты футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграли "Урал" из Екатеринбурга.
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Встреча состоялась в Петербурге в рамках тура премьер-лиги и закончилась со счетом 4:1.

За хозяев дубль оформил Себастьян Дриусси (12, 16), на 78-й минуте забил Артем Дзюба, на 89-й — Леандро Паредес. За "Урал" на 6-й минуте забил Юрий Бавин.

В настоящее время у "Зенита" 12 очков, футболисты лидируют в турнирной таблице, "Урал" с одним очком находится на 16-м месте.

Напомним, ранее форвард питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с екатеринбургским "Уралом" в чемпионате России.

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20.08.2018 00:17 Мск | Денис Линов
02:17 Екб

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"Зенит" обыграл "Урал" - 4:1
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