"Зенит" обыграл "Урал" - 4:1

Футболисты футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграли "Урал" из Екатеринбурга.

Встреча состоялась в Петербурге в рамках тура премьер-лиги и закончилась со счетом 4:1.

За хозяев дубль оформил Себастьян Дриусси (12, 16), на 78-й минуте забил Артем Дзюба, на 89-й — Леандро Паредес. За "Урал" на 6-й минуте забил Юрий Бавин.

В настоящее время у "Зенита" 12 очков, футболисты лидируют в турнирной таблице, "Урал" с одним очком находится на 16-м месте.

Напомним, ранее форвард питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после победы над минским "Динамо" в квалификации Лиги Европы рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча с екатеринбургским "Уралом" в чемпионате России.