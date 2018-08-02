Генпрокурор Украины призвал из-за Савченко упразднить звание героя Украины

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил отменить звание героя Украины. Об этом он сказал по случаю завершения следствия по делу Надежды Савченко.

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Он признал, что Западу "очень трудно объяснить", как человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, "стала врагом страны". Всего, по его словам, под уголовным делом находятся четыре героя Украины.

Луценко отметил, что звание героя дискредитировано и его нужно заменить на "золотой трезубец". Украинский президент Петр Порошенко был близок к этому, но по просьбе семей погибших награждал посмертно званием героя.

Всего это звание было присвоено 440 человекам.

Как сообщало Накануне.RU, Луценко заявил, что завершившееся следствие полностью подтвердило вину героя Украины Надежды Савченко в организации теракта и госпереворота.