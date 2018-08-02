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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
02.08.2018 21:51 Мск (23:51 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Генпрокурор Украины призвал из-за Савченко упразднить звание героя Украины
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Ляшко, ОБОП ДНР, флаг украины (2014) | Фото: Facebook.com

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил отменить звание героя Украины. Об этом он сказал по случаю завершения следствия по делу Надежды Савченко.
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Он признал, что Западу "очень трудно объяснить", как человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия, "стала врагом страны". Всего, по его словам, под уголовным делом находятся четыре героя Украины.

Луценко отметил, что звание героя дискредитировано и его нужно заменить на "золотой трезубец". Украинский президент Петр Порошенко был близок к этому, но по просьбе семей погибших награждал посмертно званием героя.

Всего это звание было присвоено 440 человекам.

Как сообщало Накануне.RU, Луценко заявил, что завершившееся следствие полностью подтвердило вину героя Украины Надежды Савченко в организации теракта и госпереворота.

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02.08.2018 21:51 Мск | Евгений Чернышёв
23:51 Екб

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Генпрокурор Украины призвал из-за Савченко упразднить звание героя Украины
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