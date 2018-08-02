Глава МЧС Зиничев: "В России горит порядка двух миллионов гектаров леса"

Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту страны Владимиру Путину ситуацию с природными пожарами и наводнениями, сообщает сайт Кремля.

Как отметил Зиничев, наиболее острая ситуация - по пожарам в Красноярском крае и Якутии. По паводку - в Забайкальском крае.

"Сейчас порядка двух миллионов гектаров у нас горит. Угрозы населённым пунктам нет, но кое-где остаётся задымление", - отметил Зиничев.

Он также добавил, что с 8 июля в результате ливней и таяния снега в горах поднялась вода в реках, и в результате этого в Забайкальском крае подтоплено 65 населённых пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

Путин отметил, что нужно своевременно оповещать людей о возможных природных катаклизмах и концентрировать силы и средства на наиболее опасных направлениях.