Навальному заплатили 4 млн рублей в качестве компенсации по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток"

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что российские власти выплатили ему компенсацию по делу "Ив Роше", об этом он сообщил в своей почтовой рассылке.

Напомним, он вместе со своим братом Олегом осуждён в 2014 году по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток", в результате чего получил 3,5 года колонии общего режима, тогда как его брат - столько же лет условного срока.

"Три недели назад, кстати, правительство РФ выплатило мне компенсацию - больше 4 млн рублей - за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование", - написал Навальный.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному по делу "Кировлеса" до 8 июля 2019 года. Данный вердикт не был признан самим оппозиционером, и он заявил, что не намерен выполнять решение суда.