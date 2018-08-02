В Прикамье на экс-депутата, получившего два года за нападение на Dj Smash, завели еще одну "уголовку" за драку

На экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, которого осудили за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), завели нового уголовное дело и опять за драку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края, дело еще не передано в суд.

Напомним, инициаторы потасовки - Телепнев и Сергей Ванкевич - получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". После вступления приговора в силу Телепнева исключат из "Единой России".