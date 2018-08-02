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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
02.08.2018 20:46 Мск (22:46 Екб)
происшествия | Пермский край
В Прикамье на экс-депутата, получившего два года за нападение на Dj Smash, завели еще одну "уголовку" за драку
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Александр Телепнев (2018) | Фото: facebook.com, Александр Телепнев

На экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, которого осудили за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), завели нового уголовное дело и опять за драку.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края, дело еще не передано в суд.

Напомним, инициаторы потасовки - Телепнев и Сергей Ванкевич - получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". После вступления приговора в силу Телепнева исключат из "Единой России".

Другие новости по темам: Dj Smash, Александр Телепнев, Сергей Ванкевич, Дом культуры, уголовное дело, драка
02.08.2018 20:46 Мск | Пермь | Михаил Белокрылов
22:46 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.07.2018 13:07 Мск
В Прикамье бывший депутат, получивший два года за нападение на Dj Smash, подал апелляцию

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Ранее 19.07.2018 07:44 Мск
Экс-депутата заксобрания Прикамья исключат из "Единой России", если приговор за избиение Dj Smash вступит в силу

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Экс-депутат заксобрания Прикамья получил два года колонии за избиение Dj Smash

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В Прикамье на экс-депутата, получившего два года за нападение на Dj Smash, завели еще одну "уголовку" за драку
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