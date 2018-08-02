В Екатеринбурге пьяница-пенсионерка выбросила на детскую площадку мумию своего умершего супруга

В Екатеринбурге жители дома №112В на улице Куйбышева были шокированы увиденным возле детской площадки, передает корреспондент Накануне.RU.

Пенсионерка по имени Лидия выбросила на асфальт мумифицированный труп своего мужа. Как сообщили Накануне.RU соседи пожилой пары, Владимир и Лидия жили вместе много лет, были ли они мужем и женой - неизвестно, однако есть информация, что они часто пили с местными бомжами и выпивохами.

"Когда я ещё была маленькая, это была хорошая семья. Им часто привозили внуков на лето. Потом все пошло под откос. Лида начала спаивать мужа. Он - ветеран войны, при хорошей пенсии был. Пили они лет 15 примерно. Он стал плохо ходить, а потом и вообще выходить из дома. Она начала таскать все с помойки домой - по всему подъезду пошла вонь и тараканы . А вот сегодня она решила вытащить его труп средь бела дня", - рассказала Накануне.RU соседка Лидии Виктория Данилова.

Как раз из-за пенсии Лидия и оставила в квартире труп умершего мужчины - она несколько месяцев получала деньги за него, а тело разлагалось в квартире. Соседи рассказали, что ужасная вонь последнее время царила на лестничной клетке.

Лидия, возможно, хотела дотащить тело до мусорного контейнера, однако у женщины не хватило сил. На место ЧП приехала полиция, территорию оцепили.

Официальных комментариев от ГУ МВД России по Свердловской области пока нет.