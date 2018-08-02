Украина готова усилить военную группировку в Закарпатье

Украина рассматривает возможность разместить в Закарпатской области батальон 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом шла речь на встрече министра обороны страны Степана Полторака с губернатором области Геннадием Москалем, сообщается на сайте минобороны Украины.

Как сообщало Накануне.RU, Украина выразила решительный протест против решения правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатья и программу развития детских садов Карпатского бассейна.

Полторак и Москаль обсудили возможность расположить военную группировку в г. Берегово, где наибольшая концентрация венгров. Напомним, в марте Будапешт осудил решение восстановить военную часть в Берегово.