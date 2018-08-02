Из бюджета США выделил 250 млн долларов на военную помощь Украине

Белый Дом намерен направить на укрепление обороноспособности Украины 250 миллионов долларов.

Как передаёт Infox, эта сумма пойдёт на формирование киберзащиты, нивелирование зависимости Киева от российских информационных технологий, а также на создание безопасных сетей.

Финансирование будет осуществляться из американского военного бюджета на будущий финансовый год. Проект уже одобрен нижней палатой парламента США и нуждается лишь в подписи президента Дональда Трампа.

Кроме США, военную помощь Украине оказывают также Канада, Британия, Литва.

Напомним, Пентагон также отправил на Украину ПТРК "Джавелин", которые, по некоторым данным, оказались неисправными.