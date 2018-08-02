Прокуратура займется делом кооператива "Забота", который обвинили в подкупе избирателей на праймериз "ЕР" в Екатеринбурге

Избирательная комиссия Екатеринбурга решила отдать дело кооператива "Забота" в правоохранительные органы на проверку нарушения законодательства, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Деятельность компании как-то может влиять на выборы в думу. Мы планируем обратиться в прокуратуру и другие ведомства. Этот кооператив также был замечен во время праймериз "ЕР". Избиратели принимают это так, но на на мой взгляд, это не так. Пусть ведомственные органы проверяют все сами", - заявил председатель избиркома Илья Захаров.

Отметим, что Общественная палата еще не предоставила результаты проверки, так как по срокам ещё рано. Но прокуратура и правоохранительные органы должны ответить избиркому в течение пяти дней.

Напомним, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников обратился к прокурору города Светлане Кузнецовой с просьбой провести проверку кооперативов "Смена" и "Забота". Они могут быть причастны к скандальной ситуации с подкупом избирателей на праймериз "Единой России".