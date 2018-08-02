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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
02.08.2018 16:17 Мск (18:17 Екб)
общество | В России
Борис Титов рассказал, за сколько государство продаст год пенсионного стажа
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Борис Титов, Сергей Глазьев, МЭФ 2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Минимальный стаж для выхода на пенсию в рамках реформы, предложенной Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина, составит 30 лет. При этом год недостающего стажа будущий пенсионер может выкупить за, примерно, 72 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель наблюдательного совета института Борис Титов.

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Предложения по пенсионной реформе, подразумевающие отказ от понятия пенсионного возраста, Институт экономики роста уже направил в Правительство РФ и профсоюзы. Выход на пенсию предложено поставить в зависимость от выработанного стажа. Если этого стажа не хватило, а человек уже хочет прекратить трудовую деятельность и получать выплаты, он может докупить недостающие годы. При медианной зарплате в 27 тыс. руб. и размере взносов порядка 6 тыс. руб. в месяц год будет стоить 72 тыс. руб. в год, сообщил Титов.

"Минимальный стаж – 30 лет для всех без исключений. Допустим, человеку, достигшему возраста в 50-55 лет, не хватает 10 лет стажа. Он доплачивает 720 тыс. руб. – и может рассчитывать на пожизненное получение пенсии в 15 тыс. руб. (на старте проекта, затем она индексируется по инфляции) или 180 тыс. в год. Сегодняшний возраст дожития у женщин – 21 год, то есть путем простого умножения получаем сумму в 3,8 млн руб. Среднестатистический мужчина может рассчитывать на сумму поменьше – около 2 млн, потому что живет меньше", - сообщил он.

Выкупать стаж можно в любой момент, когда есть средства, не дожидаясь наступления пожилого возраста.

"Такая система рассчитана на разнообразие рынка труда, потому что охватывает разные формы занятости, разные виды деятельности, разные условия получения дохода", - отметил омбудсмен.

Предложения института также включают в себя перевод накопительного компонента на добровольную основу, снижение ставок страховых платежей в ПФР, перевод пенсионный счетов из собственности государства в собственность гражданина, ревизию льготных пенсий.

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02.08.2018 16:17 Мск | Москва | Алёна Ласкутова
18:17 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 10:48 Мск
Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию








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Борис Титов рассказал, за сколько государство продаст год пенсионного стажа
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