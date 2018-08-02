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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Новости
02.08.2018 16:12 Мск (18:12 Екб)
экономика | Тюменская область
Состоялcя рабочий визит Андрея Артюхова на Тюменский ремонтно-механический завод
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(2018) | Фото: транснефть - сибирь

Генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников 2 августа 2018 года провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым на производственной площадке Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

В рамках посещения завода Андрей Артюхов ознакомился с его основными направлениями деятельности. Ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" является одним из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. Одно из новых направлений — выпуск современных очистных систем. В целом номенклатура выпускаемых ТРМЗ изделий насчитывает свыше 1,8 тыс. наименований.

Подробно генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" рассказал о реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода.

(2018)|Фото: транснефть - сибирь (2018)|Фото: транснефть - сибирь

Расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. В рамках СПИК в полном объеме завершены проектно-изыскательские работы, разработана проектная и рабочая документация на строительство объекта, проведена внешняя экспертиза документации, получено положительное заключение экспертизы. Строительно-монтажные работы на площадке начаты в апреле 2018 года. В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций сборочно-сварочного цеха и складского комплекса, монтаж кабельных эстакад, прокладка наружных сетей канализации. В работах задействованы 219 человек и 43 единицы техники.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением (машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс).

(2018)|Фото: транснефть - сибирь

Окончание строительства и ввод производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года. Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года.

Новый производственный комплекс призван обеспечить повышение объемов производства металлоконструкций с обеспечением требуемой точности и качества изготовления, повышение производительности труда. Структура сборочно-сварочного цеха и наполнение его технологическим оборудованием позволит осуществлять полный непрерывный и независимый цикл производства, изготавливать заявленную в специальном инвестиционном контракте продукцию, а также осуществлять перспективные разработки.

(2018)|Фото: транснефть - сибирь

1 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода между Министерством промышленности и торговли РФ, Тюменской областью и ПАО "Транснефть". Объем инвестиций составляет порядка 2,9 млрд рублей.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает строительство нового современного производственного комплекса, обеспечивающего выпуск отечественного оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов трубопроводного транспорта и нефтяной промышленности.

 

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02.08.2018 16:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:12 Екб

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Состоялcя рабочий визит Андрея Артюхова на Тюменский ремонтно-механический завод
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