Состоялcя рабочий визит Андрея Артюхова на Тюменский ремонтно-механический завод

Генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников 2 августа 2018 года провел рабочую встречу с исполняющим обязанности председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым на производственной площадке Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ).

В рамках посещения завода Андрей Артюхов ознакомился с его основными направлениями деятельности. Ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" является одним из ведущих предприятий региона, снабжающих нефтетранспортную отрасль продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания магистральных и подпорных насосных агрегатов. Одно из новых направлений — выпуск современных очистных систем. В целом номенклатура выпускаемых ТРМЗ изделий насчитывает свыше 1,8 тыс. наименований.

Подробно генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" рассказал о реализации Специального инвестиционного контракта (СПИК) по созданию производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода.

Расширение производственного комплекса ТРМЗ включает возведение сборочно-сварочного цеха, складского комплекса и объектов инфраструктуры. В рамках СПИК в полном объеме завершены проектно-изыскательские работы, разработана проектная и рабочая документация на строительство объекта, проведена внешняя экспертиза документации, получено положительное заключение экспертизы. Строительно-монтажные работы на площадке начаты в апреле 2018 года. В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций сборочно-сварочного цеха и складского комплекса, монтаж кабельных эстакад, прокладка наружных сетей канализации. В работах задействованы 219 человек и 43 единицы техники.

Сборочно-сварочный цех будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием с числовым программным управлением (машина термической резки листа, машина лазерной резки проката, листогибочный пресс, валковые листогибочные машины, роботизированный сварочный комплекс).

Окончание строительства и ввод производственного комплекса на базе Тюменского ремонтно-механического завода в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2019 года. Выпуск серийной продукции (очистные сооружения, оборудование для проведения ремонтных работ в болотистой местности, специализированное оборудование для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта) начнется с 2020 года.

Новый производственный комплекс призван обеспечить повышение объемов производства металлоконструкций с обеспечением требуемой точности и качества изготовления, повышение производительности труда. Структура сборочно-сварочного цеха и наполнение его технологическим оборудованием позволит осуществлять полный непрерывный и независимый цикл производства, изготавливать заявленную в специальном инвестиционном контракте продукцию, а также осуществлять перспективные разработки.

1 июня 2017 года в г. Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта по созданию промышленного производственного комплекса на базе действующего Тюменского ремонтно-механического завода между Министерством промышленности и торговли РФ, Тюменской областью и ПАО "Транснефть". Объем инвестиций составляет порядка 2,9 млрд рублей.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает строительство нового современного производственного комплекса, обеспечивающего выпуск отечественного оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов трубопроводного транспорта и нефтяной промышленности.