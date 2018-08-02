В Челябинской области четверо детей пострадали в ДТП с грузовиком

В Южноуральске грузовик врезался в "Ладу Ларгус", пострадали четверо детей. По факту ДТП полиция проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла сегодня утром на 1 км автодороги Южноуральск -Магнитогорск. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "Ford Transit" не выбрал безопасную скорость и врезался в "Ладу", которая остановилась перед ним на запрещающий сигнал светофора. В легковом автомобиле находилась семья из Челябинска.

В результате аварии четверо детей получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.