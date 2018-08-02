На мужчину, из-за которого на озере Чебаркуль утонула школьница, возбудили дело

На 56-летнего мужчину, который катал 15-летнюю школьницу на гидроцикле на озере Чебаркуль, возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 31 июля на озере Чебаркуль мужчина на гидроцикле подплыл к двум школьницам и предложил покататься. Одна из девочек согласилась. В какой-то момент гидроцикл перевернулся - мужчина и подросток оказались в воде. Взрослый смог выплыть, а девочка, которая не умела плавать, нет.

Ее тело сейчас продолжают искать, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения в тот момент, когда управлял гидроциклом.