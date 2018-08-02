МИД КНР: Импульсивные поступки навредят самим США

МИД КНР призвал Вашингтон вернуться к здравому смыслу в переговорах по торговле.

Пресс-секретарь ведомства Гэн Шуан, рассказывая о возможной реакции на повышение американских пошлин с 10% до 25%, в первую очередь порекомендовал американской стороне пересмотреть подход и не прибегать к шантажу, так как подобные методы не работают по отношению к Китаю. Кроме того, Соединённым Штатам стоит вернуться к разумному подходу и не действовать импульсивно, так как, в конечном счёте, это причинит вред им самим.

Также Гэн Шуан раскритиковал американский закон "О национальной обороне" на 2019 год, который предусматривает оказание военной помощи Тайваню. Он призвал Вашингтон отказаться от менталитета Холодной войны и устаревшей концепции игры с нулевой суммой. Вопрос Тайваня, как отметил представитель МИД КНР, касается суверенитета и территориальной целостности Китая. Пекин выступает против официальных обменов и военного сотрудничества между Тайванем с любыми странами и ещё раз требует от США уважения принципа одного Китая.

При этом Гэн Шуан подчеркнул, что двери Китая всегда открыты для переговоров, однако диалог должен основываться на принципах равенства и взаимного уважения. Нынешняя же американская политика угроз и давления контрпродуктивна, подчеркнул он.