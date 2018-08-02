В Прикамье стали меньше убивать и гибнуть в авариях

Начальник пермского полицейского главка Михаил Давыдов на первой в этой должности пресс-конференции рассказал, что статистика по авариям и происшествиям в регионе меняется в лучшую сторону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

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С начала года на 4,9% уменьшилось число зарегистрированных преступлений. В частности, на 11,4% меньше стали убивать, на 6,6% - причинять тяжелые травмы. Раскрыто 12 тыс. преступлений.

Число ДТП снизилось на 2,0 % , погибших в них – на 36,1 %, раненых – на 3,2 %. Подтверждено 367 преступлений в сфере незаконной миграции. На четверть сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 5,8 % - нарушений в отношении них. Из незаконного оборота изъято 56 кг наркотиков.