Украина готова к обмену заключенными только с Россией, а не с Донбассом

Украина готова на обмен заключенными с Россией, но не с ДНР и ЛНР. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Петра Порошенко по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, Украина готова обменять 36 россиян, но российская сторона на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске блокирует постановку в повестку дня вопроса об обмене, поскольку это не вопрос минских переговоров, где должны обсуждаться пути разрешения конфликта в Донбассе.

В свою очередь, Украина делает вид, что в Донбассе она воюет с Россией, поэтому выносит этот вопрос на минскую площадку.

"Вопрос осложняется и тем, что координатор ОБСЕ Тони Фриш тоже не ставит этот вопрос в повестку дня как отдельный, и делает вид, что не понимает, почему украинская сторона категорически не соглашается на заявления ОРДЛО (ДНР и ЛНР, - прим.) об "обмене всех установленных на всех установленных", – написала Геращенко.

Она озвучила принципиальную позицию Киева, состоящую в том, что обмен "всех на всех" должен включать всех осужденных в России украинцев. То есть Киев намеренно смешивает вопросы пленных и заключенных, ставя их в Минске с целью добиться от России признания себя стороной конфликта.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле Украина заявила о готовности обменять 20 граждан России. Во время ЧМ-2018 их число увеличилось до 23. Сейчас оно составляет 36 человек.