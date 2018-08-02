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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Главы поселений Советского района просят о встрече с замгубернатора Югры из-за критического финансового положения
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Советский район ХМАО стела (2017) | Фото: 1sov.ru

Главы поселений Советского района Югры обратились к первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексею Шипилову и председателю окружной думы Борису Хохрякову с просьбой о скорейшей встрече из-за критического финансового положения дел в районе, передает корреспондент Накануне.RU.
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Скриншот обращения разместил в своем Facebook депутат думы Югорска Антон Пантин.

"В поселениях, входящих в состав Советского района, сложилась очень тяжелая финансовая ситуация, которая в скором времени может привести к обострению социально-политической напряженности. Практически во всех поселениях отсутствуют градообразующие предприятия", говорится в тексте обращения.

Главы поселений отмечают, что собственные доходы бюджетов поселений, включая дотации, не обеспечивают на 100% социально-значимые расходы. Авторы обращения указывают, что в августе этого года возможны два варианта развития событий:

Первый - выполняются социально-значимые расходы. Но при этом не будет обеспечиваться выполнение заключенных контрактов, не будут содержаться дороги и не выполняются иные работы.

обращение к Шипилову, Советский район(2018)|Фото: https://www.facebook.com/anton.pantin.3/posts/1834095260003795

обращение к Шипилову, Советский район(2018)|Фото: https://www.facebook.com/anton.pantin.3/posts/1834095260003795

"В этом случае не исполняем полномочия - зачем власть, если в поселениях нет света, не грейдируются, не ремонтируются и не содержатся дороги, не ремонтируются тротуары, но и не выполняются прочие работы?" - говорится в документе.

Второй вариант - условия контрактов выполняются, но приостанавливается деятельность администрации и подведомственных учреждений. Работники уходят в отпуска без содержания.

"В этом случае, как правило, основным источником к существованию в поселениях является реальная заработная плата, при этом основное место работы - работа в бюджетной сфере. Средняя заработная плата в наших поселениях едва обеспечивает потребности физического существования. Отправив работников в отпуска без содержания - оставляем людей без средств к существованию", - отмечают авторы обращения.

Главы поселений отмечают, что неоднократно обращались в администрацию района, но проблема так и не была решена.

В департаменте общественных и внешних связей Югры, прокомментировали ситуацию.

"Губернатор Югры Наталья Комарова на днях провела рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Советского района. На совещании присутствовали глава муниципалитета и главы отдельных поселений района. Игорь Набатов доложил главе региона о социально-экономическом развитии района и мерах, принимаемых для стабилизации экономической и финансовой ситуации", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Другие новости по темам: главы поселений Советского района, финансовое положение Советского района, Наталья Комарова, Алексей Шипилов, Борис Хохряков
02.08.2018 16:30 Мск | Советский р-н | Ксения Теплякова
18:30 Екб

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Главы поселений Советского района просят о встрече с замгубернатора Югры из-за критического финансового положения
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