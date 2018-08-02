Главы поселений Советского района просят о встрече с замгубернатора Югры из-за критического финансового положения

Главы поселений Советского района Югры обратились к первому заместителю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексею Шипилову и председателю окружной думы Борису Хохрякову с просьбой о скорейшей встрече из-за критического финансового положения дел в районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Скриншот обращения разместил в своем Facebook депутат думы Югорска Антон Пантин.

"В поселениях, входящих в состав Советского района, сложилась очень тяжелая финансовая ситуация, которая в скором времени может привести к обострению социально-политической напряженности. Практически во всех поселениях отсутствуют градообразующие предприятия", говорится в тексте обращения.

Главы поселений отмечают, что собственные доходы бюджетов поселений, включая дотации, не обеспечивают на 100% социально-значимые расходы. Авторы обращения указывают, что в августе этого года возможны два варианта развития событий:

Первый - выполняются социально-значимые расходы. Но при этом не будет обеспечиваться выполнение заключенных контрактов, не будут содержаться дороги и не выполняются иные работы.

"В этом случае не исполняем полномочия - зачем власть, если в поселениях нет света, не грейдируются, не ремонтируются и не содержатся дороги, не ремонтируются тротуары, но и не выполняются прочие работы?" - говорится в документе.

Второй вариант - условия контрактов выполняются, но приостанавливается деятельность администрации и подведомственных учреждений. Работники уходят в отпуска без содержания.

"В этом случае, как правило, основным источником к существованию в поселениях является реальная заработная плата, при этом основное место работы - работа в бюджетной сфере. Средняя заработная плата в наших поселениях едва обеспечивает потребности физического существования. Отправив работников в отпуска без содержания - оставляем людей без средств к существованию", - отмечают авторы обращения.

Главы поселений отмечают, что неоднократно обращались в администрацию района, но проблема так и не была решена.

В департаменте общественных и внешних связей Югры, прокомментировали ситуацию.

"Губернатор Югры Наталья Комарова на днях провела рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Советского района. На совещании присутствовали глава муниципалитета и главы отдельных поселений района. Игорь Набатов доложил главе региона о социально-экономическом развитии района и мерах, принимаемых для стабилизации экономической и финансовой ситуации", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.