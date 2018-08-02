Сургутский район выиграл суд у "дочки" "Газпрома"

Администрация Сургутского района выиграла суд против "Газпром переработки" и Росреестра из-за зон минимально допустимых расстояний трубопроводов Уренгой-Сургут" и "Сургут-Южный Балык". Арбитраж решил, что запретные зоны нужно исключить из госреестра недвижимости.

Как сообщало Накануне.RU, аналогичное решение суда было вынесено по иску администрации Сургута, сейчас чиновники пытаются сократить охранную зону газопровода через разбирательство в столичном арбитраже.

В Сургутском районе в охранной зоне трубопроводов находились несколько дачных кооперативов, детские сады, школы и другие соцобъекты. На все участки могло быть наложено обременение в виде запрета реконструкции и отказа от всех сделок купли и продажи, сообщает ugra-news.ru.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого у администрации былобольше претензий к Росреестру, который установил границы охранных зон. Дома и соцобъекты на территории появились раньше, чем на участки было наложено обременение в связи с близостью газопровода.