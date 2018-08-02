МВД объединило "город" и "площадку" при сдаче экзаменов на права

МВД России разработало законопроект, который усложнит практическую часть экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Теперь начальные навыки вождения не будут проверять на закрытых площадках, их включат в практический экзамен в условиях дорожного движения. Иначе говоря, будут объединены "площадка" и "город".

При этом практический экзамен на право управления мототранспортными средствами изменен не будет.

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников пояснял, что объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы "площадки", вводится с целью увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке.

Кроме того, проект постановления предполагает отмену запрета на учебную езду на автомагистралях.

В начале апреля ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей после замечаний Минздрава.