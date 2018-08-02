В Подмосковье суд вернул похищенную недвижимость в собственность Минобороны

Суд принял решение возвратить похищенную недвижимость в собственность Министерства обороны России.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, в результате проверки было выявлено неправомерное отчуждение объекта недвижимости, расположенного в городском округе Балашиха Московской области и находившегося в ведении Минобороны. Было установлено, что в 2014-2017 годах группа лиц на основании фиктивных документов о купле-продаже здания военного ведомства общей площадью 970 кв.м и по предварительной оценке стоимостью не менее 29 млн руб. незаконно зарегистрировала на него право собственности.

Военный прокурор гарнизона заявил иск в Балашихинский городской суд. По решению суда все сделки купли-продажи здания, а также права на него признаны недействительными. Сейчас расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Мурманской области было возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью Минобороны на 15 млн руб.