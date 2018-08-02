"Развитие есть". Борис Дубровский открыл сельскохозяйственную выставку "День Уральского поля"

В Челябинской области открылась окружная сельскохозяйственная выставка "День Уральского поля – 2018". В открытии выставки приняли участие губернатор Борис Дубровский, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Моисеев, а также директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Выставка развернулась на площадке ООО "Чебаркульская птица", на ней представлены современная сельскохозяйственная техника, культурные растения и племенные животные. экспозиция будет работать два дня.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что стратегия развития АПК в Челябинской области постоянно совершенствуется.

"Из-за того, что мы находимся в зоне рискованного земледелия, мы должны поддерживать высокотехнологичные решения для получения результатов, и мы этим занимаемся. Наши программы известны бизнесу: техническое обновление, семеноводство, поддержка животноводства. Сегодня мы встроены во все программы Минсельхоза РФ, в том числе в программу поддержки социального развития села. Реализация этих мер позволяет нам ежегодно показывать положительную динамику в агропроме. Задача на уборочную этого года: собрать свыше 2 млн тонн зерна. Основания для этого есть: мы ввели в оборот дополнительные земли, все время ищем и применяем новые технологические решения. Я уже не первый раз на окружной выставке. Развитие есть", - подчеркнул глава области.

Гостям выставки продемонстрировали лучшие образцы техники. Это комбайны завода "Ростсельмаш", трактора "Кировец", сельхозтехника зарубежного производства для уборки зерна и картофеля, посевные комплексы и дисковые бороны Челябинского компрессорного завода, культиваторы и сеялки ООО "Варнаагромаш", прицепные опрыскиватели миасского ООО "Заря".

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев подчеркнул, что День поля в Челябинской области является одним из лучших в РФ.

"Это здорово, что появилась замечательная техника, произведенная в Челябинской области. Сельхозмашиностроение заработало на этой земле. Много сортов испытывается на землях Южного Урала. Мы видим, что культура земледелия здесь из года в год растет", - заявил он.