Погода испортится. МЧС предупреждает свердловчан об урагане

На Среднем Урале скоро испортится погода. 3 августа в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 22 м/сек., сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

МЧС призывает жителей всего региона быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В это время не рекомендуется работать на открытом воздухе, парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов, а также не ходить в лес. Кроме того, автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, в случае грозы остановить движение.

Согласно данным уральского гидрометцентра, температура воздуха в этот день достигнет 21-26 градусов тепла.