Исполняющим обязанности главы Чайковского снова назначен Александр Пойлов

Сегодня депутаты Чайковской городской думы на внеочередном заседании вновь утвердили заместителя главы города по социальным вопросам Александра Пойлова на пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Чайковского.

"За" проголосовали 15 из 16 депутатов. Отметим, что внеочередное заседание думы было назначено в связи с постановлением Чайковского городского суда о временном отстранении от должности главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения Алексея Третьякова.

Как сообщало Накануне.RU, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".

21 марта в думу Чайковского поступило заявление от Алексея Третьякова о сложении полномочий. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены. Врио главы города был назначен Александр Пойлов.

Алексей Третьяков попытался оспорить решение депутатов в городском суде, а когда ему это не удалось - подал на апелляцию в Пермский краевой суд. Суд восстановил Третьякова в должности, но вскоре Третьяков был отстранен, уже в связи с уголовным делом.