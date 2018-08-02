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Россиянам предложили выкупить пенсию у государства

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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Россиянам предложили выкупить пенсию у государства Альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы.
02.08.2018
экономика ;
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Исполняющим обязанности главы Чайковского снова назначен Александр Пойлов
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Александр Пойлов, и. о. главы Чайковского (2018) | Фото: http://chaiknet.ru

Сегодня депутаты Чайковской городской думы на внеочередном заседании вновь утвердили заместителя главы города по социальным вопросам Александра Пойлова на пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Чайковского.

"За" проголосовали 15 из 16 депутатов. Отметим, что внеочередное заседание думы было назначено в связи с постановлением Чайковского городского суда о временном отстранении от должности главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского поселения Алексея Третьякова.

Как сообщало Накануне.RU, Алексею Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".

21 марта в думу Чайковского поступило заявление от Алексея Третьякова о сложении полномочий. Вопрос должен был быть рассмотрен на внеочередном заседании думы 23 марта. Однако до начала заседания глава города отозвал документ. Тем не менее, полномочия Третьякова были прекращены. Врио главы города был назначен Александр Пойлов.

Алексей Третьяков попытался оспорить решение депутатов в городском суде, а когда ему это не удалось - подал на апелляцию в Пермский краевой суд. Суд восстановил Третьякова в должности, но вскоре Третьяков был отстранен, уже в связи с уголовным делом.

Другие новости по темам: Чайковский, Алексей Третьяков, суд, лишение полномочий, превышение полномочий, уголовное дело
02.08.2018 15:45 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:45 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 08:20 Мск
Главу Чайковского отстранили от должности на время следствия по уголовному делу

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Исполняющим обязанности главы Чайковского снова назначен Александр Пойлов
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