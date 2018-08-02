"Эсеры" внесли поправки о введении моратория на повышение пенсионного возраста до 2035 года

Депутаты партии "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внести поправки в правительственный проект о повышении пенсионного возраста, которые накладывают табу на предложенные меры реформы до 2035 г.

Проект, напомним, уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Справедливой России", партия предложила исключить любое упоминание о повышении пенсионного возраста из проекта кабмина и ввести запрет на изменение формулы 55/65 до 1 января 2035 г.

Отдельно в поправках акцентировано внимание на недопустимости увеличения возраста выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера.

Также поправками предложено вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам и включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет.