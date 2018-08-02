Смолов признал, что был за рулем элитного BMW во время ДТП в Краснодаре

Футболист Федор Смолов признал, что находился за рулем автомобиля BMW, который снес несколько секций дорожного ограждения в Краснодаре.

Сотрудники полиции опросили капитана футбольного клуба "Краснодар", сообщил "Интерфаксу" источник.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. Позже в ФК "Краснодар" прокомментировали инцидент с участием Смолова. Там заявили, что с игроком все в порядке.

Смолов пояснил, что из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Ему грозит административный арест на 15 суток или лишение прав до полутора лет.

Напомним, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара уже назвали ущерб из-за аварии с иномаркой.