В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Спасатели Тюменской области предупредили жителей региона об усилении ветра. Завтра на юге Тюменской области ожидаются небольшие дожди, в северных районах умеренные дожди. Ветер 8-13 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 18-23 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве напоминают тюменцам, что в случае усиления ветра, следует отказаться от прогулок. Если же непогода застала на улице, то от шквального ветра МЧСники рекомендуют прятаться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Спасатели напоминают, что находиться рядом линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами опасно. Также нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

"Ограничьте использование личного автотранспорта, по возможности, воздержитесь от поездок на дальние расстояния. Во время движения соблюдайте повышенные меры осторожности, скоростной режим, увеличьте дистанцию", - предупредили в ведомстве.