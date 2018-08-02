В Екатеринбурге тысячи десантников вышли на митинг в честь Дня ВДВ

Сегодня, 2 августа, десантники вышли на улицы города отмечать 88-ю годовщину ВДВ. Праздник начался с самого утра, а к полудню они собрались на площади Советской армии у Черного тюльпана, где состоялась торжественная часть мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU

Из года в год на этом месте собираются сослуживцы, чтят память погибших товарищей. Этот день объединил всех российских десантников.

"Мы не вообще не видимся с сослуживцами, только на этом празднике и встречаемся. Я стараюсь каждый год его отмечать, даже когда нахожусь за границей. Я отслужил еще в 1981 году, с тех пор встречаю здесь своих товарищей", - поделился Накануне.RU с Александр.

День ВДВ - один из немногих праздников, который отмечается так масштабно. Десантники целыми группами гуляют по всему городу, кто-то приходит с семьей, кто-то – с боевыми товарищами. Яркие флаги и тельняшки заполонили весь Екатеринбург.

Участие в торжественном мероприятии принял министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

"Все, кто прошел школу мужества, доблести, чести в Воздушно-десантных войсках, навсегда сохраняют дух боевого товарищества, дружбы и взаимовыручки", – сказал Александр Кудрявцев.

От лица героев России, проживающих на Урале, с Днем ВДВ собравшихся поздравил и заместитель председателя Уральской ассоциации героев Сергей Воронин, а также участник боевых сражений, вице-спикер ЗакСО Виктор Шептий.

После минуты молчания все участники митинга возложили цветы к Черному тюльпану.

На площади Советской армии также продавали монеты Воздушно-десантных войск, а для детей стало развлечением посидеть в военном автомобиле. На специальных досках вдоль площади можно изучить историю боевых действий.