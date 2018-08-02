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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
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Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
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Новости
02.08.2018 14:33 Мск (16:33 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Следствие по делу Савченко завершено и подтвердило ее вину, - генпрокурор Украины
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генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (2016) | Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Досудебное следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко завершилось и полностью подтвердило ее вину в попытке организации госпереворота. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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По его словам, получены все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева с помощью оружия, которое было предоставлено Савченко и Владимиру Рубану с ведома неких российских офицеров якобы после переговоров с главой ДНР Александром Захарченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с ДНР, а в его машине был обнаружен арсенал оружия. Рубан утверждает, что его подставили. Захарченко также опроверг переговоры с ним.

Генпрокуратура также продемонстрировала оружие, которое якобы хотели использовать Рубан и Савченко для теракта. Луценко отметил, что для этого на полигоне собрали представителей СМИ.

Теперь, сказал он, защита знакомится с материалами дела. При этом Луценко заявил, что ожидает, что грядущий судебный процесс защитой и обвиняемыми "будет использован для дискредитации украинского государства", т.е. заранее дал оценку аргументам защиты.

Накануне Савченко в письме американскому президенту Дональду Трампу написала, что ее арестовали из-за политической позиции.

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02.08.2018 14:33 Мск | Евгений Чернышёв
16:33 Екб

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Следствие по делу Савченко завершено и подтвердило ее вину, - генпрокурор Украины
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