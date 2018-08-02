Следствие по делу Савченко завершено и подтвердило ее вину, - генпрокурор Украины

Досудебное следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко завершилось и полностью подтвердило ее вину в попытке организации госпереворота. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, получены все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева с помощью оружия, которое было предоставлено Савченко и Владимиру Рубану с ведома неких российских офицеров якобы после переговоров с главой ДНР Александром Захарченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения с ДНР, а в его машине был обнаружен арсенал оружия. Рубан утверждает, что его подставили. Захарченко также опроверг переговоры с ним.

Генпрокуратура также продемонстрировала оружие, которое якобы хотели использовать Рубан и Савченко для теракта. Луценко отметил, что для этого на полигоне собрали представителей СМИ.

Теперь, сказал он, защита знакомится с материалами дела. При этом Луценко заявил, что ожидает, что грядущий судебный процесс защитой и обвиняемыми "будет использован для дискредитации украинского государства", т.е. заранее дал оценку аргументам защиты.

Накануне Савченко в письме американскому президенту Дональду Трампу написала, что ее арестовали из-за политической позиции.