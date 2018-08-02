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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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Видеонаблюдение и QR-коды. Югра готовится к выборам губернатора Тюменской области, как к президентским
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(2018) | Фото: Игорь Дементьев

Во второе воскресенье осени, 9 сентября, жители Югры выберут губернатора Тюменской области. Голосование пройдет на всех избирательных участках "тюменской матрешки" – в Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Тюменской области. В Югре будут применяться цифровые технологии – система видеонаблюдения и QR-коды, рассказал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев на сегодняшней пресс-конференции, посвященной подготовке к единому дню голосования, передает корреспондент Накануне.RU.
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Выдвижение на выборы главы региона завершилось. За пост губернатора Тюменской области поборются пять кандидатов: Артем Зайцев от ЛДПР, Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от "Единой России", Владимир Пискайкин от "Справедливой России" и Лариса Шакурова от "Партии социальной защиты" Тюменской области.

"Все кандидаты, кроме Ларисы Шакуровой, представили достаточное количество подписей в свою поддержку. Сейчас проходит проверка представленных документов. До 8 августа будет принято решение о регистрации кандидата, либо в ее отказе", - пояснил Денис Корнеев.

Глава избиркома сообщил, что на избирательных участках в Югре будут применяться цифровые технологии – система видеонаблюдения и QR-кодов.

"Мы постарались максимально удержать тот уровень, который был на выборах президента РФ. Как минимум на территории всех городских округов будет применяться видеонаблюдение. А это значит, что почти 80% всех избирателей будут голосовать под видеонаблюдением. Это даже больший охват, чем был на президентских выборах", - отметил Корнеев.

На все протоколы об итогах голосования нанесут специальный знак - QR-код.

"Данная технология позволит нам защитить протокол от подделки. Знак, который наносится на протокол, дублирует данные, которые внесены в протокол обычным способом. Тем самым, можно проверить не были ли они исправлены. Кроме того, изготовленный протокол с данной технологией может быть только на конкретном избирательном участке. Нигде в другом месте с такими параметрами его изготовить нельзя", - рассказал Корнеев.

(2018)|Фото: Игорь Дементьев

QR-код ускоряет ввода данных. Система ГАС "Выборы" распознает содержание этого машиночитаемого кода, благодаря чему можно будет забивать всю информацию не вручную, как это делалось ранее, а с помощью считывающего устройства.

Отдельное направление работы Избирательной комиссии Югры связано с оказанием содействия в организации голосования маломобильных граждан. Отметим, что наработки Югры в этом направлении высоко оценили на федеральном уровне.

"К таким решениям относятся применение нашего порядка приемки избирательных участков с участием представителей соответствующих организаций, которые знают о нуждах такой категории населения. Также это использование интернет-технологий. В частности, сурдоперевод с помощью мессенджеров, которые сегодня упрощают возможность общения с избирателями, у которых имеется нарушение слуха и речи", - рассказал глава избиркома.

Представители коренных малочисленных народов Севера и вахтовики проголосуют досрочно. Количество таких избирателей - около 3 тыс.

Председатель окружного избиркома Югры призвал всех югорчан прийти на свои избирательные участки и высказать свою гражданскую позицию 9 сентября 2018 г. "Люди должны понимать, что день, когда мы формируем органы власти –важный день, который не должен обойти мимо ни одного избирателя", - заключил Корнеев.

(2018)|Фото: Игорь Дементьев

Предстоящие выборы важны не только для Тюменской области, но и для Ямала и Югры – регионов, развивающихся в сотрудничестве друг с другом во благо жителей всех трех субъектов. Ранее губернатор автономного округа Наталья Комарова призывала югорчан сознательно подойти к выбору главы Тюменской области.

Помимо губернатора Тюменской области, 9 сентября югорчане выберут 727 депутатов и 46 глав муниципалитетов. На участие в муниципальных выборах в Югре выдвинулось 1 тыс. 494 кандидата, 331 из них - самовыдвиженцы, остальные 1 тыс. 163 – выдвинуты региональными местными отделениями политических партий и общественных объединений. Председатель избиркома Югры напомнил, что регистрация по муниципальным выборам должна завершится до 3 августа.

Стоит отметить, что власти Югры объявили о проведении в день выборов новой викторины. На смену историко-краеведческому состязанию "Югре - 900" пришла викторина "Города Югры". Победителям вновь обещаны ценные подарки.

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02.08.2018 14:15 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
16:15 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.07.2018 08:32 Мск
Югра на выборах губернатора Тюменской области поднимает явку проверенным способом








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Видеонаблюдение и QR-коды. Югра готовится к выборам губернатора Тюменской области, как к президентским
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