Сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева обвинили в передаче секретных данных в Брюссель

В уголовном деле сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева говорится о передаче данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе.

Напомним, 22 июля суд в Москве арестовал 74-летнего ученого. По данным СМИ, ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Смирнов, отмечается, что данные передавали в рамках совместной программы с ЦНИИмаш.

Также по делу некоторое время назад был опрошен Владимир Лапыгин, осужденный за госизмену в 2016 году. Он был задержан в мае 2015 года. Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом Роскосмоса. Также ученый работал преподавателям в МГТУ им. Баумана.