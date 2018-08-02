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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
02.08.2018
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Новости
02.08.2018 14:11 Мск (16:11 Екб)
происшествия | В России
Сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева обвинили в передаче секретных данных в Брюссель
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Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) (2018) | Фото: moscowmap.ru

В уголовном деле сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева говорится о передаче данных Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе.
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Напомним, 22 июля суд в Москве арестовал 74-летнего ученого. По данным СМИ, ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Евгений Смирнов, отмечается, что данные передавали в рамках совместной программы с ЦНИИмаш.

Также по делу некоторое время назад был опрошен Владимир Лапыгин, осужденный за госизмену в 2016 году. Он был задержан в мае 2015 года. Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом Роскосмоса. Также ученый работал преподавателям в МГТУ им. Баумана.

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02.08.2018 14:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:11 Екб

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Сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева обвинили в передаче секретных данных в Брюссель
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