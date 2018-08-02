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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
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Новости
02.08.2018 14:05 Мск (16:05 Екб)
спорт | Тюменская область
Моор открыл в тюменском поселке детскую площадку и матч по футболу
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(2004) | Фото: spb.kulichki.net

В поселке Московский открыли детскую спортивную площадку, за строительство которой проголосовали местные жители. Она стала одним из объектов муниципальной программы развития социальной инфраструктуры Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского района на 2018-2022 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.
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За обустройство спортивной зоны на территории поселковой школы жители высказались в ходе прошедшего в марте голосования. Строительство прошло в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Теперь любой местный житель сможет круглый год заниматься на нем баскетболом, волейболом, футболом, хоккеем и другими видами спорта.

И.о. главы региона Александр Моор отметил, что опыт, который власти получили благодаря рейтинговому голосованию, - очень позитивный. Важно, что жители поселка расставили приоритеты, исходя из своих предпочтений. Спортплощадка стала первым объектом, построенным по итогам голосования. По большинству других объектов, за появление которых высказались жители, разработана проектная документация. Осенью пройдет конкурс по отбору подрядчиков, после начнется работа, отметил и.о. губернатора.

Моор и глава района Светлана Иванова подарили юным футболистам, баскетболистам, волейболистам мячи и дали старт первому футбольному матчу.

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02.08.2018 14:05 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
16:05 Екб

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Моор открыл в тюменском поселке детскую площадку и матч по футболу
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