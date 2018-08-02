Моор открыл в тюменском поселке детскую площадку и матч по футболу

В поселке Московский открыли детскую спортивную площадку, за строительство которой проголосовали местные жители. Она стала одним из объектов муниципальной программы развития социальной инфраструктуры Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска, а также Тюменского района на 2018-2022 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

За обустройство спортивной зоны на территории поселковой школы жители высказались в ходе прошедшего в марте голосования. Строительство прошло в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Теперь любой местный житель сможет круглый год заниматься на нем баскетболом, волейболом, футболом, хоккеем и другими видами спорта.

И.о. главы региона Александр Моор отметил, что опыт, который власти получили благодаря рейтинговому голосованию, - очень позитивный. Важно, что жители поселка расставили приоритеты, исходя из своих предпочтений. Спортплощадка стала первым объектом, построенным по итогам голосования. По большинству других объектов, за появление которых высказались жители, разработана проектная документация. Осенью пройдет конкурс по отбору подрядчиков, после начнется работа, отметил и.о. губернатора.

Моор и глава района Светлана Иванова подарили юным футболистам, баскетболистам, волейболистам мячи и дали старт первому футбольному матчу.