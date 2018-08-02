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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


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В Екатеринбурге агрессивный пес напал на двух человек
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оскал (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге агрессивная собака напала на людей. Свои проверки уже начали полиция и Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с утра 2 августа в отдел полиции №8 начали поступать сигналы от граждан о нападении собаки на пожилую женщину во дворе дома №8 по улице Белореченской. Полицейские срочно выехали на место.

Информация подтвердилась: предварительно было установлено, что на местную жительницу 1939 года рождения напал агрессивный пес, принадлежащий другой женщине, проживающей по соседству. Все случилось во время выгула животного. Пострадавшей была оказана помощь прибывшей бригадой "скорой", бабушку отвезли в медицинское учреждение.

"В настоящее время службой участковых уполномоченных начата проверка по данному происшествию. По ее результатам будет принято соответствующее решение", - добавили в МВД.

В Следственном комитете уточнили обстоятельства инцидента. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, собака также напала на мужчину, который пришел на помощь пенсионерке. Сейчас выясняется степень тяжести вреда здоровью пострадавших, также будут приняты меры к опросу очевидцев.



Развитие сюжета: Ранее 02.08.2018 14:36 Мск
Собак было две: новые подробности нападения агрессивного пса на людей в Екатеринбурге

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15:53 Екб

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В Екатеринбурге агрессивный пес напал на двух человек
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