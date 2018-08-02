В Екатеринбурге агрессивный пес напал на двух человек

В Екатеринбурге агрессивная собака напала на людей. Свои проверки уже начали полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с утра 2 августа в отдел полиции №8 начали поступать сигналы от граждан о нападении собаки на пожилую женщину во дворе дома №8 по улице Белореченской. Полицейские срочно выехали на место.

Информация подтвердилась: предварительно было установлено, что на местную жительницу 1939 года рождения напал агрессивный пес, принадлежащий другой женщине, проживающей по соседству. Все случилось во время выгула животного. Пострадавшей была оказана помощь прибывшей бригадой "скорой", бабушку отвезли в медицинское учреждение.

"В настоящее время службой участковых уполномоченных начата проверка по данному происшествию. По ее результатам будет принято соответствующее решение", - добавили в МВД.

В Следственном комитете уточнили обстоятельства инцидента. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, собака также напала на мужчину, который пришел на помощь пенсионерке. Сейчас выясняется степень тяжести вреда здоровью пострадавших, также будут приняты меры к опросу очевидцев.