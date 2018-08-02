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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
02.08.2018
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Новости
02.08.2018 14:07 Мск (16:07 Екб)
политика | В бывшем СССР
Эксперт: Россия должна жёстко ответить на преследование генсека ОДКБ
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Преследование новыми властями Армении своих предшественников впервые вызвало критику со стороны России. Министр иностранных сил РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в закавказской республике вызывает озабоченность у Москвы. Он отметил, что действия Еревана идут вразрез с недавними заявлениями, и выразил уверенность, что ситуация сможет вернуться в конструктивное русло. Отповедь российского МИДа последовала после того, как армянские следователи предъявили обвинение генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову.
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Политолог Сергей Марков в беседе с Накануне.RU рассказал, что генеральный секретарь ОДКБ - хоть и во многом символический, но ответственный пост, он напомнил, что изначально звучали возражения против того, чтобы представитель Армении занял его, и теперь они оправдались, так как армянское политическое руководство не в состоянии обеспечить работу своего представителя. А сейчас армяне будут настаивать на том, чтобы нынешнего представителя в ОДКБ заменить на своего, который может фактически оказаться "американским агентом", считает эксперт. Он сравнил эту ситуацию с гипотетическим арестом генсека НАТО правительством Дании.

"Конечно, это атака на Россию. Если бы их действительно интересовало то, что было в 2008 году, то вели бы расследование. Арестовывать-то зачем? Он что, скрывается? Поэтом у это всё неправда, конечно. Я думаю, что это специальный план американских спецслужб, которые контролируют во многом руководство нынешней Армении, по постепенной, медленной эскалации", - отметил он.

Эксперт напомнил, что в ходе и переворотов и на Украине, и в Армении власть захватывается быстро, а дальнейшие преобразования делаются постепенно, и привёл в пример дерусификацию Украины, которая должна продолжаться 10-15 лет.

"Учитывая, что большинство граждан Армении, конечно, крайне положительно относятся к России, то им невозможно резко проводить антироссийские действия. А вот сейчас будут попытки провоцировать Россию на жёсткие заявления, чтобы она что-то такое выразила, чтобы она сама выступила конфликтной зоной. Но есть яркие факты, говорящие об антироссийской сущности самого руководителя [Никола Пашиняна] – первое – он возглавлял эту партию Елк "Выход", во-вторых, в своё правительство назначил людей, которые тесно связаны с НПО, финансируемыми американцами и Евросоюзом. В-третьих, начались уже какие-то заявления о том, что нужно обсудить статус российской военной базы и пребывания российских пограничников на армяно-турецкой границе. В-четвёртых, тут совершенно новый этап – арест главы ОДКБ, ну и посещение саммита НАТО", – подчеркнул Сергей Марков.

Он также обратил внимание на чествование Гарегина Нжде, который был нацистским пособником, а до этого воевал и с турками, и с русскими в 1918-1920 гг.

Политолог считает, что Россия должна отвечать очень жёстко и прямо предупредить правительство Армении о том, что попытка ухудшить отношения с Россией станет катастрофой для безопасности Армении, в том числе, заставит Россию очень серьёзно изменить свою позицию в отношении Нагорно-Карабахского конфликта.

Другие новости по темам: Армения, ОДКБ, Юрий Хачатуров, Гарегин Нжде, Сергей Марков
02.08.2018 14:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:07 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 09:20 Мск
Москва обеспокоена ситуацией в Армении, - Лавров








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Эксперт: Россия должна жёстко ответить на преследование генсека ОДКБ
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