Замглавреда Центра Ходорковского допрашивают по делу о гибели журналистов в ЦАР

В Следственном комитете России уже несколько часов идет допрос заместителя главного редактора "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Анастасию Горшкову.

Об этом говорится в сообщении на сайте "МБХ медиа" со ссылкой на главу ЦУР Андрея Коняхина.

Горшкова проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. СКР сейчас прорабатывает вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан Центром управления расследованиями, финансируемым Михаилом Ходорковским.

На сайте "МБХ медиа" эта информация подтверждается. Уточняется, что журналисты собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным СМИ, может находиться база наемников.

Напомним, глава ЦУР ранее заявил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.

Доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ шестого созыва Вячеслав Тетёкин рассказал Накануне.RU, что гибель российских журналистов лишь высветила для нашего общества ситуацию с долгим конфликтом в ЦАР, на деле же он длится десятилетиями и главная его причина – борьба за природные ресурсы страны.