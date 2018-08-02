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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
02.08.2018
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Новости
02.08.2018 13:21 Мск (15:21 Екб)
общество | Челябинская область
Двор превратился в гоночную трассу и парковку. В Челябинске активисты ОНФ проверили благоустройство дворов
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благоустройство дворов, Ленинский район, Челябинск, (2018) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Челябинске активисты ОНФ оценили благоустройство дворов в Ленинском районе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.
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Общественники посетили двор по улице Гагарина, 58 и 58А. Жители этих домов просили не расширять парковочную зону, максимально избежать вырубки деревьев и обустроить ливневку.

Однако, по словам координатора центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Челябинской области Антона Неверова, пожелания жителей не были учтены – двор завален строительным мусором, вырублено порядка 20 деревьев, проезжая часть расширена до 5 м. "Это создает условия для автомобилистов-нарушителей превышать скоростной режим", – считает он.

благоустройство дворов, Ленинский район, Челябинск,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

В ходе встречи жители и управляющая компания пришли к компромиссу – тротуар будет расширен до 1,5 м, а дорога сужена до 3 м. Также в этом дворе пройдет компенсационная высадка зеленых насаждений.

Также активисты ОНФ посетили дворы по улице Гончарено. Жители домов на Гончаренко, 93 и 95, где дворы были благоустроены в прошлом году, пожаловались, что из-за расширения дороги до 5 м двор превратился в гоночную трассу и парковку, которая перекрывает вход на детскую площадку.

Общественники обратили внимание, что при благоустройстве дворов в Ленинском районе предпочтение отдается не созданию комфортного отдыха, а асфальтированию.

благоустройство дворов, Ленинский район, Челябинск,(2018)|Фото: ОНФ Челябинская область

В региональном минстрое пообещали разъяснить районной администрации основные принципы создания комфортной среды для отдыха граждан и необходимость организации безопасных условий.

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02.08.2018 13:21 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:21 Екб

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Двор превратился в гоночную трассу и парковку. В Челябинске активисты ОНФ проверили благоустройство дворов
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