Двор превратился в гоночную трассу и парковку. В Челябинске активисты ОНФ проверили благоустройство дворов

В Челябинске активисты ОНФ оценили благоустройство дворов в Ленинском районе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Общественники посетили двор по улице Гагарина, 58 и 58А. Жители этих домов просили не расширять парковочную зону, максимально избежать вырубки деревьев и обустроить ливневку.

Однако, по словам координатора центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Челябинской области Антона Неверова, пожелания жителей не были учтены – двор завален строительным мусором, вырублено порядка 20 деревьев, проезжая часть расширена до 5 м. "Это создает условия для автомобилистов-нарушителей превышать скоростной режим", – считает он.

В ходе встречи жители и управляющая компания пришли к компромиссу – тротуар будет расширен до 1,5 м, а дорога сужена до 3 м. Также в этом дворе пройдет компенсационная высадка зеленых насаждений.

Также активисты ОНФ посетили дворы по улице Гончарено. Жители домов на Гончаренко, 93 и 95, где дворы были благоустроены в прошлом году, пожаловались, что из-за расширения дороги до 5 м двор превратился в гоночную трассу и парковку, которая перекрывает вход на детскую площадку.

Общественники обратили внимание, что при благоустройстве дворов в Ленинском районе предпочтение отдается не созданию комфортного отдыха, а асфальтированию.

В региональном минстрое пообещали разъяснить районной администрации основные принципы создания комфортной среды для отдыха граждан и необходимость организации безопасных условий.