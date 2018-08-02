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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


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"Позорный полк". В Екатеринбурге пройдет акция против повышения пенсионного возраста
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Митинг против повышения пенсионного возраста, Москва, проспект Сахарова (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 2 сентября партия КПРФ проведёт ещё одну акцию против повышения пенсионного возраста. "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие, об этом на своей странице в Facebook заявил депутат ЗакСО Александр Ивачев.

"Оргкомитет предыдущего митинга принял решение провести её 2 сентября, причем сделать не только митинг, но и шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес", - пишет депутат.

Он также напомнил, что КПРФ продолжает сбор подписей в поддержку пенсионного референдума.

"Сейчас у нас на руках уже 65 тыс. подписей со всей Свердловской области", - добавил Ивачев.

митинг, КПРФ, пенсионная "реформа", Екатеринбург, 28 июля(2018)|Фото:Накануне.RU

Напомним, что Екатеринбург, как и другие города страны, 28 июля принял участие во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришло около 10 тыс. человек.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.

митинг против пенсионной реформы(2018)|Фото:epa/vostock-photo

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02.08.2018 13:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:03 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.07.2018 15:59 Мск
Уже более 60 тысяч человек. В Свердловской области продолжат собирать подписи в поддержку пенсионного референдума

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Доходило до судов. Около 30 городов Свердловской области выйдут на акции против пенсионной "реформы"








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"Позорный полк". В Екатеринбурге пройдет акция против повышения пенсионного возраста
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