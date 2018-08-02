"Позорный полк". В Екатеринбурге пройдет акция против повышения пенсионного возраста

В Екатеринбурге 2 сентября партия КПРФ проведёт ещё одну акцию против повышения пенсионного возраста. "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие, об этом на своей странице в Facebook заявил депутат ЗакСО Александр Ивачев.

"Оргкомитет предыдущего митинга принял решение провести её 2 сентября, причем сделать не только митинг, но и шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста. При этом мы дадим людям возможность проявить свой творческий подход и нести не только фото народных избранников, но и пожелания в их адрес", - пишет депутат.

Он также напомнил, что КПРФ продолжает сбор подписей в поддержку пенсионного референдума.

"Сейчас у нас на руках уже 65 тыс. подписей со всей Свердловской области", - добавил Ивачев.

Напомним, что Екатеринбург, как и другие города страны, 28 июля принял участие во всероссийской акции КПРФ против повышения пенсионного возраста. Митинг был согласован с властями. По данным организаторов, на площадь Советской армии пришло около 10 тыс. человек.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.