"Главное - это избрание депутатов". Свердловские "единороссы" не планируют поддерживать кандидатов в мэры Екатеринбурга

Сегодня на пресс-конференции свердловского отделения партии "Единая Россия" секретарь региональной ячейки Виктор Шепий заявил, что партия пока не планирует поддерживать ни одного из кандидатов на пост главы Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU

"Сейчас главное – это избрание депутатов. Своим чередом идет работа конкурсной комиссии. Мы понимаем, что, согласно закону, решение по главе города будет принимать новый состав думы, полагаю, что это будет зависеть, в том числе и от проведенной кандидатами избирательной компании. Избиратель сейчас очень умный и разборчивый пошел. Он прекрасно понимает, что избирая депутатов думы седьмого созыва, он избирает и главу. И поэтому сейчас высказывать свои пожелания и заранее прогнозировать, какое будет настроение у людей – неправильно", – пояснил Виктор Шептий.

Тройка лидеров кандидатов в думу от "ЕР" – Сергей Воронин, Анастасия Немец и Тимофей Жуков также не смогли выделить ни одного из кандидатов в мэры города. Пока что они лишь бегло ознакомились со списком претендентов.

Отметим, что всего на пост главы Екатеринбурга заявились 22 человека. На данном этапе проходит собеседование с кандидатами, а выбирать нового мэра будет уже дума нового созыва.