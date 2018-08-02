"Главное - это избрание депутатов". Свердловские "единороссы" не планируют поддерживать кандидатов в мэры Екатеринбурга

в этот день
02.08.18
15:03
В Екб.17:03
Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Высокинский "уделал" Кожемяко в борьбе за пост главы Екатеринбурга
Под грифом "секретно". Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала
Главное
Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Тема дня
Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
02.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4413

"Главное - это избрание депутатов". Свердловские "единороссы" не планируют поддерживать кандидатов в мэры Екатеринбурга
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Виктор Шептий, праймериз, Единая Россия (2018) | Фото: Накануне.RU

Сегодня на пресс-конференции свердловского отделения партии "Единая Россия" секретарь региональной ячейки Виктор Шепий заявил, что партия пока не планирует поддерживать ни одного из кандидатов на пост главы Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU
Читайте также:

"Сейчас главное – это избрание депутатов. Своим чередом идет работа конкурсной комиссии. Мы понимаем, что, согласно закону, решение по главе города будет принимать новый состав думы, полагаю, что это будет зависеть, в том числе и от проведенной кандидатами избирательной компании. Избиратель сейчас очень умный и разборчивый пошел. Он прекрасно понимает, что избирая депутатов думы седьмого созыва, он избирает и главу. И поэтому сейчас высказывать свои пожелания и заранее прогнозировать, какое будет настроение у людей – неправильно", – пояснил Виктор Шептий.

Тройка лидеров кандидатов в думу от "ЕР" – Сергей Воронин, Анастасия Немец и Тимофей Жуков также не смогли выделить ни одного из кандидатов в мэры города. Пока что они лишь бегло ознакомились со списком претендентов.

Отметим, что всего на пост главы Екатеринбурга заявились 22 человека. На данном этапе проходит собеседование с кандидатами, а выбирать нового мэра будет уже дума нового созыва.

Другие новости по темам: Единая Россия, Виктор Шептий, выборы, гордума, кандидаты
02.08.2018 13:28 Мск | Екатеринбург | Александра Рогалина
15:28 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

"Главное - это избрание депутатов". Свердловские "единороссы" не планируют поддерживать кандидатов в мэры Екатеринбурга
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+