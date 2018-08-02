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Новости
02.08.2018 13:10 Мск (15:10 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
СКР направит в Африку опытных следователей для работы по делу об убийстве журналистов
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

Следственный комитет России сейчас прорабатывает вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования убийства российских граждан. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах". В результате россияне погибли, а СКР возбудил дело.

коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко(2018)|Фото: Накануне.RU

Как уточнила Светлана Петренко, сейчас сотрудниками СК России совместно с представителями МИД РФ прорабатывается вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных следователей и криминалистов. Они будут проводить отдельные следственные действия по этому уголовному делу.

Напомним, ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов.



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02.08.2018 13:10 Мск | Африка | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб

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СКР направит в Африку опытных следователей для работы по делу об убийстве журналистов
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