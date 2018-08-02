СКР направит в Африку опытных следователей для работы по делу об убийстве журналистов

Следственный комитет России сейчас прорабатывает вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных специалистов ведомства для расследования убийства российских граждан. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах". В результате россияне погибли, а СКР возбудил дело.

Как уточнила Светлана Петренко, сейчас сотрудниками СК России совместно с представителями МИД РФ прорабатывается вопрос о направлении в Центральноафриканскую республику опытных следователей и криминалистов. Они будут проводить отдельные следственные действия по этому уголовному делу.

Напомним, ранее в МИД рассказали, что российские журналисты, погибшие в Африке, поехали туда под видом туристов.