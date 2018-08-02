В Тюмени утонула не умевшая плавать беременная женщина

На одном из пляжей Тюмени погибла беременная женщина. У нее остались трое детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

В полдень 1 августа компания из нескольких человек – две сестры, муж одной из них и пара их приятелей – собралась отдохнуть на берегу Студенческого пруда. 35-летняя беременная мать троих детей, не умевшая плавать, решила искупаться.

Когда ее увидели в зелени пруда, все, что оставалось делать, – вытащить тело погибшей на металлическую платформу местного клуба любителей здорового образа жизни и зимнего плавания. Что заставило ее пойти на риск, неизвестно.