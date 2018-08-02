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экономика  |  комментариев: 1
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


Николай Зайков: Киберпоп запрещен в служении Скажу одно - негативные тенденции в Церкви, на которые я стал обращать внимание несколько лет назад, с тех пор только окрепли. Я всегда относился к Ленину хорошо, но это не помешало мне закончить православный университет и преподавать Закон Божий.
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Фигурант дела об избиении в ярославской колонии сам пришел в СК
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

Суд отправил под стражу до 20 сентября младшего инспектора Алексея Андреева по делу об избиении осужденного в ярославской исправительной колонии N1.
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Андреев сам пришел в Следственный комитет по своей инициативе, сообщает РИА Новости.

Напомним, о пытках в данной колонии сообщила"Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Число подозреваемых по делу выросло до 12. Ходатайства об аресте еще четырех фигурантов поступили в суд в среду. Официально об их задержании не сообщалось.

Напомним, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии № 1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".

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02.08.2018 12:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:58 Екб

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