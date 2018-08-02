Фигурант дела об избиении в ярославской колонии сам пришел в СК

Суд отправил под стражу до 20 сентября младшего инспектора Алексея Андреева по делу об избиении осужденного в ярославской исправительной колонии N1.

Андреев сам пришел в Следственный комитет по своей инициативе, сообщает РИА Новости.

Напомним, о пытках в данной колонии сообщила"Новая Газета", опубликовав видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. По данным издания, инцидент произошел 29 июня прошлого года. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров.

Число подозреваемых по делу выросло до 12. Ходатайства об аресте еще четырех фигурантов поступили в суд в среду. Официально об их задержании не сообщалось.

Напомним, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным, которого избили в колонии № 1 в Ярославле, а также перед его родными. Он заявил, что ему "стыдно за этих сотрудников, за то, что они творили".