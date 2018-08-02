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от издателя  |  комментариев: 7


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Спасатели предупредили ямальцев о "лжеинспекторах"
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огнетушитель (2018) | Фото: ГУ МЧС России

Спасатели Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили жителей округа об участившихся в России случаях мошенничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Неизвестные стучатся в дома людей, представляются пожарными инспекторами и норовят пройти в дом, чтобы продать огнетушитель, датчики задымления или проверить вентиляцию.

"К сожалению, очень часто жертвами таких лжеинспекторов становятся пенсионеры, которые за немалые деньги готовы приобрести, например, огнетушитель, лишь бы жить в безопасности. Откладывали на лечение, копили на ремонт, но отдали все за датчики задымления якобы по "льготной цене", хотя в магазине они будут стоит в разы дешевле", - сообщили в ведомстве.

Спасатели сообщают, что не оказывают услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе "с крупной льготной скидкой для пенсионеров". Дома малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей оборудуют пожарной сигнализацией бесплатно.

Если же пожарный инспектор запугивает штрафами из-за отсутствия датчиков дыма и навязывает платные услуги, следует обратиться в полицию. Кроме служебного удостоверения у инспектора есть нагрудный знак и распоряжение на проведение проверки. Причем о проверках информируют заранее. О плановых проверках за три дня, о внеплановых - за день.

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02.08.2018 13:30 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
15:30 Екб

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Спасатели предупредили ямальцев о "лжеинспекторах"
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