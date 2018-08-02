В Подмосковье задержан разбойник, вынесший из магазина алкоголя на 100 тысяч рублей

в этот день
02.08.18
13:22
В Екб.15:22
Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Высокинский "уделал" Кожемяко в борьбе за пост главы Екатеринбурга
Под грифом "секретно". Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала
Главное
Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

Тема дня
Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Реконструкция Транссиба при Путине займет столько же, сколько строительство при царе С момента подписания именного высочайшего указа Александра III о Транссибирской железной дороге в 1891 году до первого движения поездов по магистрали прошло ровно десять лет. А в 1905 году железнодорожные составы могли спокойно следовать от берегов Атлантического океана до Тихоокеанского побережья. Реконструкция БАМа и Транссиба в новейшей истории России началась в 2013 году. И как же она продвигается?
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4393



Новости
02.08.2018 12:45 Мск (14:45 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Подмосковье задержан разбойник, вынесший из магазина алкоголя на 100 тысяч рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

элитный алкоголь, магазин, ограбление, Подмосковье (2018) | Фото: 50.мвд.рф

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже элитного алкоголя. Теперь его могут посадить на 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Московской области, задержан 31-летний житель Кабардино-Балкарии, который, находясь в одном из продуктовых магазинов города Видное, попытался вынести две корзины со спиртным мимо кассы.

элитный алкоголь, магазин, ограбление, Подмосковье(2018)|Фото: 50.мвд.рф

"На просьбу охранника оплатить товар правонарушитель достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и, угрожая его применением, похитил элитный алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. руб.", - сообщила начальник пресс-службы областного Главка Татьяна Петрова.

элитный алкоголь, магазин, ограбление, Подмосковье(2018)|Фото: 50.мвд.рф

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали любителя выпивки. Он сидел в автомобиле в районе деревни Суханово. В ходе досмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили украденный алкоголь, который вернули представителю магазина.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он будет находиться под домашним арестом.

Другие новости по темам: Подмосковье, алкоголь, разбой, МВД
02.08.2018 12:45 Мск | Московская область | информационная служба Накануне.RU
14:45 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Подмосковье задержан разбойник, вынесший из магазина алкоголя на 100 тысяч рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+