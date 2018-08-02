В Подмосковье задержан разбойник, вынесший из магазина алкоголя на 100 тысяч рублей

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже элитного алкоголя. Теперь его могут посадить на 15 лет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Московской области, задержан 31-летний житель Кабардино-Балкарии, который, находясь в одном из продуктовых магазинов города Видное, попытался вынести две корзины со спиртным мимо кассы.

"На просьбу охранника оплатить товар правонарушитель достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и, угрожая его применением, похитил элитный алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. руб.", - сообщила начальник пресс-службы областного Главка Татьяна Петрова.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали любителя выпивки. Он сидел в автомобиле в районе деревни Суханово. В ходе досмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили украденный алкоголь, который вернули представителю магазина.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. До суда он будет находиться под домашним арестом.