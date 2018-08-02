Украина в гневе: Венгрия решила создать пост министра развития Закарпатья

МИД Украины выразил решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта, говорится на сайте ведомства. Накануне стало известно о том, что правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

В связи с этим 31 июля в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии на Украине Ласло Пап. Ему была вручена нота с требованием дать официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии, поскольку "к сфере компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины".

Также Киев протестует против заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. В МИД считают, что Венгрия выбрала "путь конфронтации и прямого вмешательство во внутренние дела Украины".

Заявления Орбана, возмутившие Киев, были сделаны 28 июля в Румынии.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - сказал Орбан, сославшись на влияние России.

Отметим, что должность уполномоченного министра по Закарпатью займет Иштван Грежа, который до этого занимался венгерско-украинскими отношениями на посту уполномоченного по вопросам координации сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 года с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.