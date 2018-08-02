Автобус с российскими туристами вылетел в кювет в Белоруссии: 12 человек в больнице

Туристический автобус с россиянами перевернулся в Оршанском районе Белоруссии.

ДТП произошло в 4.30 на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка. Автобус ехал из Киева в Таллин. В нем находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и наехал на световую опору. Автобус опрокинулся на бок в кювет.

Установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов.

В больницу доставили 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил.

1 июля в Грузии произошло ДТП с туристическим автобусом. Машина также перевернулась. По одной из версий, на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, по другой - автобус вышел из строя.

В ДТП пострадали белорусские туристы. При этом изначально сообщалось, что это россияне.