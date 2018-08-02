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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Реконструкция Транссиба при Путине займет столько же, сколько строительство при царе С момента подписания именного высочайшего указа Александра III о Транссибирской железной дороге в 1891 году до первого движения поездов по магистрали прошло ровно десять лет. А в 1905 году железнодорожные составы могли спокойно следовать от берегов Атлантического океана до Тихоокеанского побережья. Реконструкция БАМа и Транссиба в новейшей истории России началась в 2013 году. И как же она продвигается?
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
02.08.2018 12:20 Мск (14:20 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
Автобус с российскими туристами вылетел в кювет в Белоруссии: 12 человек в больнице
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туристический автобус, дтп (2018) | Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Туристический автобус с россиянами перевернулся в Оршанском районе Белоруссии.
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ДТП произошло в 4.30 на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка. Автобус ехал из Киева в Таллин. В нем находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и наехал на световую опору. Автобус опрокинулся на бок в кювет.

туристический автобус, дтп(2018)|Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5.00 часов.

В больницу доставили 12 человек. Восемь из них уже осмотрены врачами и отпущены. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил.

туристический автобус, дтп(2018)|Фото: uvd.vitebsk.gov.by

1 июля в Грузии произошло ДТП с туристическим автобусом. Машина также перевернулась. По одной из версий, на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, по другой - автобус вышел из строя.

В ДТП пострадали белорусские туристы. При этом изначально сообщалось, что это россияне.

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02.08.2018 12:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб

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Автобус с российскими туристами вылетел в кювет в Белоруссии: 12 человек в больнице
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