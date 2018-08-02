Лидер екатеринбургского списка "ЕР" готов отказаться от "губернаторского" поста в ОП

Кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга от партии "Единая Россия", он же недавно выбранный в новый состав Общественной палаты Свердловской области Сергей Воронин, в случае положительного для него итога голосования, выберет пост депутата, а не общественную деятельность, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 июля подписал указ об утверждении 14 членов региональной Общественной палаты, которых выдвинули общественные организации. В этот список вошли и два лидера списка "ЕР" на выборах в гордуму Екатеринбурга – Герой России Сергей Воронин и сопредседатель регионального штаба ОНФ Анастасия Немец.

Если они будут избраны в гордуму нового созыва, то им придется выбрать – политическая или общественная деятельность.

"Процесс выборов в гордуму очень сложный, поэтому это должно натолкнуть на мысль, что я останусь депутатом, потому что Общественная палата не предусматривает политической деятельности. К тому же я не говорил, что я член ОП, об этом не многие знают. В общественную палату меня выдвигала организация, а в депутаты городской думы меня выдвигала партия по результатам моей работы в предвыборном штабе кандидата, я был доверенным лицом. Видимо, по результатам этой работы они определили, что смогу поучаствовать и отстаивать интересы партии "Единая Россия". Это же не мой выбор был", - рассказал Накануне.RU Сергей Воронин.

Однако какой деятельностью предпочтет заниматься Анастасия Немец, пока неизвестно. Она собирается принять решение уже по итогам голосования в думу Екатеринбурга, то есть после 9 сентября.

"Общественная палата также очень важна, как и деятельность депутата гордумы, так как она работает напрямую с гражданами, так что после 9 сентября я буду принимать решение", - пояснила Накануне.RU Анастасия Немец.

Напомним, что Сергей Воронин был выдвинут в ОП свердловской организацией имени героя Советского Союза Исламова Ю.В. - общероссийской общественной организацией "Российский Союз ветеранов Афганистана", а Анастасию Немец выдвинуло областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд".