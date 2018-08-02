В Краснодарском крае вертолет Ми-2 упал в болото: пилот погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет. Следственный комитет уже организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, утром 2 августа во время сельскохозяйственных работ по обработке полей в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района потерпел крушение вертолет Ми-2. Им управлял один пилот, который погиб.

Следователи уже отправились на место происшествия. Как пояснили в ведомстве, будут проведены проверочные мероприятия и установлены все обстоятельства катастрофы.

Как сообщало Накануне.RU, недавно легкомоторный самолет, вылетевший из Новосибирска, пропал по пути в Томск. Позже его нашли разбившимся в лесу, пилот погиб. Было возбуждено уголовное дело.