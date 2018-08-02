На пост главы Троицкого района претендуют четыре кандидата

Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы Троицкого района. В следующий этап прошли четыре человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Комиссия проверила документы на соответствие, достоверность и полноту сведений, Всего для участия в выборах данные представили четыре кандидата, все они допущены до второго тура.

"Все участники конкурса представили документы в полном объеме и соответствии. Достоверность сведений подтвердилась, поэтому во втором туре примут участие все 4 претендента на должность главы Троицкого муниципального района", – рассказал начальник управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.

Следующее заседание пройдет 8 августа, где будут выбраны не менее двух кандидатов на пост главы Троицкого района. затем свой выбор сделают депутаты, предварительно, сессия назначена на 10 августа.

Напомним, на пост главы претендуют исполняющий обязанности главы муниципалитета Тимур Мухамедьяров, директор местного многофункционального центра Александр Квитовский, главный инженер ООО "Отделстрой" Виктор Скориков, заведующая железнодорожной поликлиникой Екатерина Пацына.

Как уже сообщало Накануне.RU, должность стала вакантной после отставки Людмилы Шаталовой в начале мая. Временно исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Тимур Мухамедьяров.

Был объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета. В июне губернатор Борис Дубровский назначил членов конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Троицкого района. В нее вошли депутат ЗСО Анатолий Брагин, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин и начальник управления по внутренней политике областного правительства Виталий Шиков.