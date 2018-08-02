Филарет-Денисенко призвал отобрать у УПЦ все здания

Глава киевского раскольнического "патриархата" Михаил Денисенко (бывший митрополит Филарет) заявил, что все здания, которые занимает Украинская Православная Церковь (УПЦ), должны быть у нее отобраны в пользу "единой украинской церкви". Об этом он заявил на телеканале "Прямой".

В частности, Денисенко назвал Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. При этом он по обыкновению использовал подмену понятий, заявив, что здания "занимает Московский Патриархат", а их нужно отдать УПЦ. На самом деле единая УПЦ существует с 1990 года решением Архиерейского Собора РПЦ, но Денисенко от нее отлучен.

Ранее он заявлял, что скоро УПЦ потеряет право называться украинской. По его мнению, это произойдет сразу после дарования Константинополем автокефалии раскольническим организациям.

Накануне.RU писало о том, что дарование автокефалии раскольническим объединениям будет означать окончательный уход в раскол самого Константинополя и его отпадение от Церкви.

Напомним, накануне украинский президент Петр Порошенко снял с должности замглавы своей администрации Ростислава Павленко, обещавшего скорую автокефалию.